Barça : Piqué remercie Griezmann pour sa mise en scène

Dans : Liga, Mercato.

Après de longs mois d’attente et de suspense, Antoine Griezmann a fini par annoncer qu’il restait à l’Atlético Madrid.

L’attaquant français a en effet refusé l’offre du FC Barcelone qui était prêt à payer les 100 millions d’euros de sa clause libératoire en juillet. Autant dire que le club catalan doit l’avoir mauvaise. Les Blaugrana avaient tout fait pour séduire le Madrilène, à l’image des déclarations de Lionel Messi et Luis Suarez, qui n’avaient pas hésité à complimenter l’international tricolore. Et pourtant, Gerard Piqué a tenu à remercier Griezmann. Rassurez-vous, cela n’a rien d’ironique.

L’explication est simple, le natif de Mâcon a révélé sa décision dans un documentaire réalisé par une boite de production qui appartient au défenseur central. « Une autre manière de voir la vie d'un joueur et ses doutes pour prendre la décision la plus importante de sa carrière. Merci à l'équipe de Kosmos Studios et surtout à Antoine Griezmann pour ces dernières semaines, a réagi l’international espagnol sur Twitter. Tu as décidé de rester à l'Atlético Madrid, je te souhaite une excellente saison. » Piqué, sans doute le seul Barcelonais ravi après l’annonce de Griezmann...