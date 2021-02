Barça : Messi-Trincao, ça sent l'enfer pour le PSG

Dans : Liga, PSG.

Le FC Barcelone a préparé de la meilleure manière son match aller de Ligue des champions face au PSG avec notamment des doublés signés Lionel Messi et Trincao.

Tandis que le PSG ramait pour battre Nice (2-1), le Barça n’avait aucun souci à balayer (5-1) Levante, la var refusant même un but au club catalan qui a raté l’occasion de s’imposer sur un score de 6-1, ce qui aurait été un sacré signal envoyé au club de la capitale. Pour Mauricio Pochettino, deux joueurs barcelonais seront à surveiller comme le lait sur le feu, il s’agit de Lionel Messi et de Trincao. Deux joueurs qui ont fait l’objet de nombreuses polémiques, mais qui sortent du bois au moment précis où le FC Barcelone a le plus besoin d’eux. Alors, du côté du Mundo Deportivo, on promet bien du plaisir au Paris Saint-Germain pour tenir en respect les deux revanchards du Barça, tout cela se résumant en un titre : Messi-Trincao, un double message envoyé à Paris.

C’est ce qu’explique Gabriel Sans, journaliste du quotidien sportif barcelonais. « Le football finit toujours par récompenser ceux qui persistent, ceux qui n'abandonnent jamais. A ceux qui insistent quand le vent ne souffle pas en faveur (…) C’est arrivé cette saison à Lionel Messi , sur qui toutes sortes de doutes ont été répandus et qui célèbre 2021 en alignant les buts et les performances. C’est aussi le cas avec Trincao, relégué au second plan en Liga et qui récolte désormais les fruits de sa patience, de sa mentalité indestructible et de sa confiance », explique Gabriel Sans, qui sent que le Paris Saint-Germain pourrait bien payer au prix fort ce renouveau évident du FC Barcelone et de deux de ses joueurs, tout comme celui d’Antoine Griezmann, qui depuis début 2021 a trouvé sa place.