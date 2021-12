Ancelotti meilleur que Zidane, les notes tombent

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'année 2021 entre dans ses derniers jours, et du côté de la presse sportive espagnole ont fait le bilan concernant le changement d'entraîneur au Real Madrid.

Le 27 mai dernier, et après de nombreuses allant toutes dans le même sens, Zidane Zidane annonçait officiellement son départ du Real Madrid à un an de la fin de son contrat, à la fin d’une saison sans titre majeur pour la Maison Blanche. Sur le banc de Santiago-Bernabeu, l’entraîneur français a tout gagné et notamment trois éditions consécutives de la Ligue des champions (2016, 2017 et 2018). Pour le remplacer, Florentino Perez a décidé de faire revenir Carlo Ancelotti, estimant que ce dernier avait les épaules suffisamment solides pour faire oublier Zinedine Zidane à l’exigeant public madrilène. Et pour l’instant, le coach italien réussit sa mission, puisque le Real Madrid caracole en tête de la Liga et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où Karim Benzema et ses coéquipiers défieront le Paris Saint-Germain. Pour la presse sportive espagnole, l’heure est donc venue de comparer le travail de Zinedine Zidane et de Carlo Ancelotti en 2021.

Zidane n'a rien gagné en 2021, Ancelotti non plus

C’est la chaîne Twitch Carrusel Deportivo qui s’est chargée de recueillir l’avis des journalistes qui suivent l’actualité du Real Madrid au quotidien, et tous sont unanimes pour dire que l’entraîneur italien a mieux fait que son confère français en 2021. « Je donne un 4 à Zidane, car je suis généreux », a lancé Anton Meana, qui travaille pour la Cadena Ser, lequel dans le même temps attribue un 8 à Carlo Ancelotti. « Pour Ancelotti, c’est un résultat partiel, mais il mérite un 8 pour la manière dont il a calmé les choses à Madrid », a précisé le journaliste. Dani Garrido donne, lui, un 5 à Zizou et le justifie : « Il n’a remporté aucun titre ». Et dans le même il pense qu’Ancelotti vaut 8. Pour Jesus Gallego, qui travaille pour la Cadena Ser également, Zinedine Zidane ne mérite qu’un 4 car « il devait faire mieux avec son effectif », mais Carlo Ancelotti ne vaut pour l’instant que 7,5 en attendant la suite et la fin de la saison.