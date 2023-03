Ancelotti et Benzema dehors ! Le Real se fâche

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Battu dans le classico par le Barça dimanche dernier, le Real Madrid ne gagnera sans doute pas la Liga cette saison. C'est même un exercice vierge de titres qui pourrait se profiler pour les Merengues. De quoi provoquer un grand ménage au sein du club.

Qu'il est déjà loin l'été 2022, lors duquel le Real Madrid regardait tout le monde de haut. Les Merengues venaient de faire le triplé Liga-Ligue des champions-Supercoupe d'Espagne. Sous la houlette de Carlo Ancelotti et avec le talent de Karim Benzema, le Real avait écœuré les meilleures formations européennes. Depuis, on sourit beaucoup moins chez les Madrilènes. En Espagne, la domination a disparu avec un FC Barcelone redevenu plus fort. Les Catalans ont privé le Real de la Supercoupe d'Espagne en début d'année. Ils l'ont battu aussi en demi-finale aller de la Coupe du Roi avant de gagner le dernier classico en Liga. Un match qui a offert 12 points d'avance et sans doute le titre aux Blaugranas.

Pochettino ou Xabi Alonso pour un nouveau Real

La Ligue des champions fait figure de dernière chance pour éviter une saison blanche. Il le faudra pour sauver la tête de Carlo Ancelotti. En effet, selon les informations de la Cadena Ser, l'Italien prendra la porte faute de titre gagné en juin prochain. Ce serait même une aubaine pour Florentino Perez, lequel veut reconstruire un tout nouveau Real, plus jeune. Pour remplacer Ancelotti, deux hommes sont cités : Mauricio Pochettino, ciblé depuis des années par le Real, et Xabi Alonso très performant sur le banc du Bayer Leverkusen depuis sa nomination à l'automne.

⚽ La revolución de Florentino Pérez si sale Ancelotti y los dos candidatos que le gustan para el banquillo https://t.co/ynqTTDLuHk — Cadena SER (@La_SER) March 24, 2023

Mais, Carlo Ancelotti ne serait pas le seul ancien du club à devoir faire ses valises. En effet, Florentino Perez veut aussi faire partir les cadres vieillissants de l'équipe : Luka Modric, Toni Kroos et même Karim Benzema. Ballon d'Or 2022 après une ligue des champions éblouissante, le Français paye ses trop nombreuses blessures depuis six mois. Selon la Cadena Ser, « l’obsession du club est de signer un avant-centre pour la saison prochaine ». 100 millions d'euros seraient même investis pour remplacer Benzema et épauler la nouvelle génération : Vinicius, Valverde, Camavinga et Tchouaméni entre autres. Un rajeunissement forcé qui n'affecterait pas forcément Carlo Ancelotti, lequel reste la priorité du Brésil au poste de sélectionneur. Il n'en serait pas de même pour Benzema qui veut à tout prix finir sa carrière au Real Madrid.