3 millions d'euros allemands qui font honte au Barça

Par Mehdi Lunay

Jeudi soir, l'Eintracht Francfort est allé chercher sa qualification en demi-finales de Ligue Europa sur la pelouse du FC Barcelone. Une victoire au Camp Nou devant un public très largement composé... d'Allemands. Une affluence surprise qui a agacé en Catalogne.

Au Camp Nou, jeudi soir, on peut dire que l'Eintracht Francfort a pris par surprise le FC Barcelone. Sur le terrain, le neuvième de Bundesliga a battu le deuxième de Liga 3-2 après avoir mené 3-0. Une victoire implacable renforcée par une ambiance très germanique dans les tribunes. Il faut dire que les supporters de l'Eintracht étaient très nombreux dans l'enceinte catalane. Ce quart de finale retour de Ligue Europa n'a pas séduit les supporters blaugranas, lesquels ont préféré revendre leurs entrées aux supporters allemands bien plus motivés pour voir cette affiche. Toutefois, l'ampleur du phénomène a surpris en Espagne.

😡 La imagen que indigna a todo el barcelonismo: el Camp Nou, más blanco que nunca https://t.co/NAakvOpEnA pic.twitter.com/9DCYacWIpV — MARCA (@marca) April 14, 2022

3 millions d'euros de billets revendus aux supporters allemands

Il est permis aux abonnés du FC Barcelone de revendre leur entrée pour un match, s'ils ne comptent pas l'utiliser. Face à la très importante demande allemande, les échanges furent nombreux et ont rapporté gros : 3 millions d'euros exactement. Une somme qui fait défaut au Barça, furieux de cette perte ainsi que de la perte de son avantage d'évoluer à domicile comme l'a révélé Elena Fort, vice-présidente de l'institution, à la radio catalane RAC-1.

« Nous savions que beaucoup d'Allemands venaient, mais le conseil d'administration de l'Eintracht nous a dit qu'ils n'avaient pas de billets. Qu'ils voulaient juste faire un record de mobilisation. Mais quand je me suis approché du terrain, j'ai vu que tout était blanc. [...] Le Barça, directement, n'a pas vendu de billets pour l'Allemagne. Nous devons savoir par quels circuits cela s’est passé. Nous attendons de voir ce qui s'est passé mais oui, les forfaits sont vendus directement par le club. [...] C'est pourquoi je me suis excusé auprès des membres, car une partie des fans avait un comportement incivil. Certes, vous ne pouviez pas aller partout. Mais nous avons également demandé des retours de billets (pour d'autres supporters catalans) », a t-elle indiqué. Une situation qui avait déjà énervé Xavi et le président Joan Laporta après le match, conscients que le stade avait peut-être fait basculer le sort de cette double confrontation.