Le club de West Ham a officialisé ce samedi la signature de Jean-Clair Todibo en provenance de l'OGC Nice. Le défenseur international français est prêté pour une saison avec une option d'achat.

West Ham United is delighted to announce the signing of France international defender Jean-Clair Todibo 🇫🇷



The 24-year-old joins the Hammers from Ligue 1 club OGC Nice on an initial season-long loan, with an option to make the transfer permanent in summer 2025.