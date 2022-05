Ten Hag prie Ronaldo de rester à Man United

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Samedi, Manchester United a pris une claque 4-0 à Brighton. Une humiliation qui met fin aux espoirs de Ligue des champions des Red Devils. Cela compromet grandement l'avenir de Cristiano Ronaldo chez les Mancuniens. Toutefois, Erik Ten Hag veut le faire changer d'avis.

Les Red Devils ont vécu l'enfer dans le sud de l'Angleterre. Ecrasés 4-0 sur la pelouse de Brighton, ils ont surtout dit adieu à une participation à la Ligue des champions la saison prochaine. Si le suspense était déjà bien entamé avant le fiasco connu sur la pelouse des Seagulls, les conséquences de cette performance sont quand même fortes. Manchester United devra notamment revoir ses ambitions sur le mercato à la baisse et devra se séparer de quelques joueurs, dont notamment Cristiano Ronaldo. En effet, le Portugais a souvent précisé que la poursuite de son aventure avec Manchester United était conditionné à une participation à la Ligue des champions.

Erik Ten Hag veut faire changer d'avis Ronaldo

Il est difficile d'imaginer une ligue des champions sans son meilleur buteur historique et, par conséquent, il semble improbable de voir CR7 encore chez les Red Devils l'an prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il pourrait intéresser de grosses écuries comme le PSG car il a conservé un rendement intéressant dans une équipe en pleine crise. Il a inscrit 24 buts en 39 matches toutes compétitions confondues tout de même. Des prestations qui en font le leader de l'équipe, ce qui n'a pas échappé à Erik Ten Hag, le futur manager de Manchester United.

Erik ten Hag warned keeping Cristiano Ronaldo will 'waste' his first year at Manchester United #mufc

https://t.co/4xD6kr8Djn — Man United News (@ManUtdMEN) May 6, 2022

Ce dernier aimerait faire changer d'avis CR7 et le convaincre d'aller au bout de son contrat. C'est que révèle le journal anglais The Telegraph. Dans son projet pour remettre Manchester United au sommet, le Néerlandais a coché le nom de Cristiano Ronaldo dans la liste des cadres de l'équipe qu'il souhaite mettre en place. Il veut bénéficier du niveau de performance et de l'expérience de sa star et ne comprend pas que l'on puisse le laisser partir cet été. Toutefois, soucieux d'offrir un fond de jeu collectif à ses équipes et attendant que tous ses joueurs y souscrivent, il devra intégrer au mieux un Ronaldo souvent au-dessus de la mêlée dans ses clubs. Une association contre-nature qui ne sera pas facile à mettre en place pour Erik Ten Hag.