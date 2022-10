Real ou pas, la vérité sur la clause d'Haaland

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Arrivé cet été à Manchester City, Erling Haaland s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la Premier League. Pourtant, le Norvégien est encore annoncé proche du Real Madrid, surtout après les détails de son contrat révélés ainsi qu'une clause de départ.

Après le feuilleton Kylian Mbappé l'été dernier et la grande forme de Karim Benzema, Erling Haaland a finalement pris la décision de ne pas signer au Real Madrid, au grand dam des supporters merengues. Au final, le Norvégien a posé ses valises en Angleterre, à Manchester City pour apprendre aux côtés de Pep Guardiola et écrire l'histoire du club citizen. Néanmoins, malgré son incroyable rendement (20 buts inscrits en 13 matchs joués) Haaland est sans cesse annoncé proche du club de la capitale espagnole. Une rumeur qui irrite Manchester City, mais qui refait surface suite aux révélations du contrat du joueur de 22 ans. Le natif de Leeds possède en effet une clause libératoire fixée dans son contrat qui pourrait lui permettre de rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid à l'affût d'Erling Haaland

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Selon les informations du journal The Atlhetic, Erling Haaland possède une clause de 200 millions d'euros dans son contrat à City. Cette clause ne sera valable qu'à partir de l'été 2024 et n'est applicable que pour les clubs hors de la Premier League. Ce qui permettra à Haaland de quitter plus facilement Manchester City s'il le souhaite et pour le club, une possibilité de ne pas voir son attaquant star rejoindre une équipe rivale anglaise. Cette condition dans son contrat suscite forcément l'intérêt du Real Madrid qui drague le cyborg norvégien depuis son arrivée au Borussia Dortmund en 2020. Haaland ne ferme donc pas définitivement la porte à un transfert au Real Madrid, mais se concentre actuellement sur sa saison avec le double tenant du titre en Premier League. Vu la forme actuelle d'Haaland, un troisième sacre semble plus que possible pour City.