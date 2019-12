Premier League : Arsenal mis dans le vent à Londres par Ancelotti

Dans : Premier League.

Ces dernières semaines ont été fatales à de nombreux entraineurs en Europe, au sein de clubs prestigieux. Naples, Arsenal, Tottenham ou encore Everton ont changé de coach, avec le remue-ménage que cela implique. Parmi ceux qui pourraient rapidement retrouver un poste, se trouve Carlo Ancelotti. L’entraineur italien vient d’être limogé de Naples, mais possède toujours une très belle cote en Europe, et notamment en Premier League.

La preuve, Arsenal et Everton se battent pour le récupérer, et cela donne lieu à une situation cocasse. Ce jeudi, Arsenal a en effet pu entrer en contact avec l’avocat d’Ancelotti, pour lui faire part de son intérêt. Mais dans le même temps, le « Mister » se dirigeait déjà vers Londres, afin de boucler un rendez-vous avec le propriétaire et le président… d’Everton, annonce The Sun. Pris de court, Arsenal n’a toutefois pas dit son dernier mot, surtout que le prestige du club londonien peut aussi faire saliver le technicien italien, qui avait continué à vivre quelques mois à Londres après son limogeage de Chelsea en 2011.