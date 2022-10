PL : Klopp et Manchester City, les graves accusations

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, Liverpool a remporté son choc de Premier League face à Manchester City. Le comportement de Jürgen Klopp avant et pendant la rencontre n'a pas été apprécié du côté des Skyblues.

Liverpool a remporté un succès ô combien important ce dimanche face à Manchester City. Auteurs d'une saison très décevante jusque-là en Premier League, les hommes de Jürgen Klopp se devaient de faire un résultat contre les Skyblues ce dimanche. Au terme d'un match très accroché, les Reds ont fait le nécessaire pour marquer grâce à l'inévitable Mohamed Salah. Mais ce match aura aussi été le théâtre de scènes assez chaudes, notamment entre Mohamed Salah et Bernardo Silva, mais aussi entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Les deux coachs stars de City et Liverpool ont comme souvent fait le show. Mais l'attitude de l'Allemand fait apparemment grincer des dents en Angleterre.

Klopp a dépassé les bornes

Klopp sur le but de Salah : "Il a utilisé son corps brillamment.



Il manquera peut-être une occasion mais il n'en manquera pas deux : exceptionnel."pic.twitter.com/4ISoUoxfqr — Liverpool actu France (@LiverpoolActuFR) October 16, 2022

Selon les informations de Paul Hirst, journaliste du Times, Manchester City pense que Jürgen Klopp a attisé inutilement et de manière irresponsable les tensions avant le match d'hier à Anfield avec ses commentaires d’avant-match. Certains au club ont estimé que les mots du coach des Reds étaient à la limite de la xénophobie. Pour rappel, Klopp avait indiqué qu'il était devenu impossible de lutter avec Manchester City, qui dispose de moyens illimités et d'un effectif trop fort pour le reste de la Premier League. A noter que ce dimanche, l'ancien coach de Dortmund a été particulièrement véhément. Il a même récolté un carton rouge, très agacé par l'arbitrage du match et par une faute, il est vrai assez énorme, non-sifflée de Bernardo Silva sur Mohamed Salah. Les Reds devront faire sans leur coach pendant au moins le prochain match. Pas idéal alors que Liverpool va devoir enchainer les rencontres de haut niveau avant la Coupe du monde. Malgré son succès contre City, le club de la Mersey est toujours huitième de Premier League.