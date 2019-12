Officiel : Mikel Arteta nouveau coach d’Arsenal

Comme pressenti ces derniers jours, Mikel Arteta devient le nouveau manager d’Arsenal. Ce vendredi en début d’après-midi, le club londonien a annoncé l’arrivée, ou plutôt le retour de son ancien milieu de terrain qui s'est engagé jusqu'en 2023. Rappelons que l’Espagnol travaillait jusqu’à ce vendredi dans le staff de Pep Guardiola à Manchester City. Il succède donc à son compatriote Unai Emery et à l’intérimaire Freddie Ljunberg chez l’actuel 10e de Premier League.

