Officiel : Marcelo Bielsa prolonge enfin à Leeds

En fin de contrat à l’issue de la saison 2019-2020, Marcelo Bielsa a enfin prolongé en faveur de Leeds United, mettant un terme aux souffrances des supporters du club anglais.

« Leeds United est heureux de confirmer que Marcelo Bielsa a signé un nouveau contrat d’un an avec le club, et reste donc l’entraîneur pour la saison 2020-2021 » fait savoir le club promu en Premier League dans un communiqué publié ce vendredi midi. Un véritable soulagement pour les supporters de Leeds, dans la mesure où « El Loco » était libre à quelques jours de la reprise de la Premier League, son contrat étant arrivé à son terme à l’issue de la saison dernière.

