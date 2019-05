Officiel : Marcelo Bielsa prolonge à Leeds

Cette fois-ci, il ne devrait pas faire faux bon à la première journée de championnat. Marcelo Bielsa et Leeds ont trouvé un accord pour la prolongation de contrat de l’entraineur argentin, qui a failli faire monter le club en Premier League cette saison.

Il s’agissait d’une option liée au premier contrat d’El Loco, qui a donc été exercée et assure à ce dernier la possibilité d’être le manager de Leeds United pour la saison 2019-20. A la plus grande joie des fans locaux, qui ont totalement adopté la philosophie de jeu et le personnage qu’est Marcelo Bielsa.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season