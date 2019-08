Officiel : Djibril Sidibé prêté une saison à Everton

Dans : Premier League, Mercato, Monaco, Equipe de France.

C'est désormais officiel, Djibril Sidibé est un joueur d'Everton. Les Toffees ont en effet annoncé ce mercredi soir la signature du défenseur français de l'AS Monaco sous forme de prêt d'une saison avec option d'achat. « J’étais très heureux d'entendre qu’un club aussi grand qu'Everton pense à me faire signer. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps avant de prendre la décision de venir ici. Everton recrute avec l'intention de remporter des trophées (...) Je suis motivé à 100% et prêt à aider le club à atteindre ses objectifs et à atteindre mes propres objectifs », a indiqué le Champion du Monde.