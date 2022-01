Officiel : Christian Eriksen rebondit à Brentford !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Moins d’un an après son terrifiant malaise cardiaque lors de l’Euro 2021, Christian Eriksen fait son grand retour dans le football professionnel.

Dans un communiqué officiel publié ce lundi, Brentford, actuel 14e de Premier League, a annoncé la signature de Christian Eriksen pour les six prochains mois. « Naturellement, le processus de signature de Christian a été plus long que la plupart des transferts. Je comprends que beaucoup de gens auront des questions sur le processus. Afin de respecter le secret médical de Christian, nous n'entrerons pas dans les détails. Les fans de Brentford peuvent être assurés que nous avons entrepris une diligence raisonnable importante pour nous assurer que Christian est dans la meilleure forme possible pour revenir au football de compétition. Maintenant que Christian a pris la décision de signer pour Brentford, toutes les parties veulent se concentrer pleinement sur le football » a commenté sur le site officiel de Brentford Phil Giles, le directeur du football. Les prochains pas de Christian Eriksen seront logiquement scrutés de très près...