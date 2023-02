Officiel : André Ayew rebondit en Premier League

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Sans club depuis son départ d’Al-Sadd SC au Qatar à la fin du mois de janvier, André Ayew va poursuivre sa carrière en Premier League. Puisque ce jeudi soir, Nottingham Forest a annoncé la signature de l’international ghanéen. Âgé de 33 ans, l’ancien Marseillais a paraphé un contrat de six mois avec l’actuel 13e du championnat anglais. Arrivé pour compenser la blessure de Taiwo Awoniyi, André Ayew va donc retrouver Steve Cooper, son ancien coach à Swansea.

« C'est un sentiment formidable de signer pour Nottingham Forest. Je sais à quel point le club est grand et je sais à quel point le club compte pour la ville et les fans. Cela a toujours été difficile chaque fois que j'ai joué contre Forest. Steve Cooper est quelqu'un qui me connaît très bien et sait comment travailler avec moi sur et en dehors du terrain. Nous avons une relation solide, c'est un entraîneur spécial et quelqu'un que j'admire vraiment. Je sais ce que je peux apporter à l'équipe, je suis prêt à tout donner et à faire en sorte que nous puissions rester en Premier League », a déclaré la 30e recrue du promu en PL cette saison.