Officiel : Aaron Lennon quitte Everton pour Burnley

Déjà en manque de temps de jeu à Everton avant l’arrivée de Theo Walcott, Aaron Lennon a officiellement quitté le club ce mardi. L’international anglais (30 ans) s’est engagé en faveur de Burnley, où évolue notamment Georges-Kevin Nkoudou, prêté par Tottenham. Aaron Lennon s’est engagé en faveur de l’actuel 8e de Premier League jusqu’en juin 2020. Le club n'a pas souhaité communiqué sur l'indemnité de transfert qui a été versée à Everton pour cette mutation...

BREAKING: @AaronLennon12 joins the Clarets on permanent deal from @Everton. Welcome aboard. Read: https://t.co/EgdqN3uxqF pic.twitter.com/8okucQc7Cz