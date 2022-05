Mourinho à Newcastle, l'Arabie Saoudite s'inspire du PSG

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Nommé en cours de saison, Eddie Howe a réalisé un superbe travail à Newcastle en remontant le club de la zone rouge à la 12e place.

L’ancien entraîneur de Bournemouth connait la Premier League comme sa poche et c’est précisément pour cette raison que les dirigeants saoudiens de Newcastle ont misé sur lui cet hiver afin de redresser la barre. A l’époque, les Magpies étaient englués dans la zone rouge et fonçaient vers la relégation. Mais le travail d’Eddie Howe additionné au recrutement hivernal réalisé par l’Arabie Saoudite a finalement permis à Newcastle de remonter de manière spectaculaire au classement. Actuel douzième de Premier League, le club aux bandes blanches et noires peut envisager l’avenir plus sereinement. Et malgré son superbe travail à la tête de l’équipe, Eddie Howe pourrait être remercié. Selon les informations du site Fichajes.net, l’Arabie Saoudite rêverait d’un grand nom pour définitivement lancé le nouveau projet de Newcastle.

Howe viré par Newcastle comme Kombouaré au PSG ?

Eddie Howe ayant réussi à maintenir Newcastle, les Magpies souhaitent se lancer dans une nouvelle saison de Premier League avec un coach à l’aura international à la tête de l’équipe première. A la surprise générale, le nom de José Mourinho est évoqué pour succéder à Eddie Howe lors de la prochaine intersaison. Une piste qui peut surprendre dans la mesure où le Special One semble se sentir comme un poisson dans l’eau à Rome, un club qu’il a qualifié pour la finale de l’Europa Conférence League. En attendant de connaitre la position de José Mourinho, qui pourrait sans doute booster son salaire en signant à Newcastle, il est intéressant de voir que les Magpies souhaitent changer d’entraîneur malgré les bons résultats d’Eddie Howe. Une décision qui n’est pas sans rappeler celle du Qatar au PSG à l’époque où Antoine Kombouaré, alors en tête du championnat avec Paris, avait été licencié au profit d’un grand nom : Carlo Ancelotti. L’Arabie Saoudite, malgré ses désaccords géopolitiques avec le Qatar, entend finalement suivre une stratégie très similaire.