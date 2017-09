Man City : Rupture du ligament croisé du genou pour Mendy

Depuis la victoire de Man City contre Crystal Palace samedi (5-0), Benjamin Mendy est sur la touche.

Après avoir effectué des examens complémentaires chez un médecin spécialiste à Barcelone ce jeudi, le latéral gauche souffre bel et bien d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L'international français va donc subir une opération chirurgicale vendredi, et sera absent pendant de longs mois.

Un véritable coup dur pour Manchester City, son nouveau club, mais aussi pour l'équipe de France, qui perd son latéral gauche titulaire avant la Coupe du Monde 2018...

Bad news guys 😞 ll be joining Injury FC on loan for a couple monthes with ruptured ACL... but will be back soon & stronger hopefully 🙏🏾