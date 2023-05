Leeds met Garcia à la porte et nomme Sam Allardyce

Dix-septième de Premier League, et en grand danger, le club de Leeds a décidé de limoger Javi Gracia et de nommer l'éternel Sam Allardyce à sa place. Agé de 68 ans, Big Sam a déjà dirigé 11 clubs en Angleterre et a été l'éphémère sélectionneur de l'Angleterre. Sa mission sera de sauver Leeds que Marcelo Bielsa avait ramené dans l'élite.

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.