Chelsea confirme la vente, Abramovitch offre 3 milliards d'euros !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué publié à l'aube, Chelsea a confirmé la vente du club à un groupe composé de Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss. Roman Abramovitch n'est plus propriétaire des Blues, Chelsea vaut désormais 4,9 milliards d'euros.

Il ne manque plus que l’accord de Boris Johnson et du gouvernement anglais, mais cela sera une simple formalité, dans quelques jours, le club de Chelsea aura un nouveau propriétaire. C’est ce que le club londonien a officiellement confirmé dans la nuit de vendredi à samedi, confirmant les rumeurs des médias anglais. « Le Chelsea Football Club confirme que les conditions ont été acceptées pour qu'un nouveau groupe, dirigé par Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss, achète le Club. Sur l'investissement total réalisé, 2,92 milliards d’euros seront affectés à l'achat des actions du Club et cette somme sera déposée sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention de faire don de 100% à des causes caritatives, comme l'a confirmé Roman Abramovitch. L'accord du gouvernement britannique sera requis (...) D’autre part, les nouveaux propriétaires investiront 2 milliards d’euros d'investissements supplémentaires au profit du club. Cela comprend des investissements dans Stamford Bridge, l'Académie, l'équipe féminine et Kingsmeadow et un financement continu pour la Fondation Chelsea. La vente devrait être finalisée fin mai sous réserve de toutes les approbations réglementaires nécessaires. Plus de détails seront fournis à ce moment-là », précise Chelsea.

Chelsea va coûter 4,9 milliards d'euros

Roman Abramovitch n’a pas eu d’autre choix que de vendre son club, la proximité du propriétaire russe de Chelsea avec Vladimir Poutine ayant poussé le pouvoir anglais à geler la totalité de ses avoirs, dont son club de football. La Premier League poussait très fort ces derniers jours afin que la vente se concrétise, menaçant même les Blues d'une exclusion si aucune solution n'était trouvée d'ici la fin de saison. A la tête des repreneurs, Todd Boehly est un homme d'affaires américain qui est notamment propriétaire des Dodgers en baseball et possède des parts dans les Lakers en NBA.