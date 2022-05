Chelsea : Abramovitch gagne par KO, les Anglais lâchent 1 milliard !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Depuis 24 heures, la vente de Chelsea est menacée par la volonté de Roman Abramovitch de se faire rembourser une dette d'1,9 milliard d'euros. Les négociations ont repris entre l'oligarque et le gouvernement britannique, ayant même abouti selon la presse anglaise.

Dans le monde des affaires et encore plus dans le football, les cadeaux n'existent pas. Ce n'est pas Roman Abramovitch qui dira le contraire. L'oligarque russe qui va céder le Chelsea FC, en parallèle de la guerre en Ukraine, avait été silencieux voire docile depuis le début du processus. Mais, après près de vingt années comme propriétaire du club londonien, Abramovitch a dépensé des montants importants qui méritent de s'y attarder un peu selon lui. Il a notamment injecté 1,9 milliard d'euros récemment. Une somme qui apparaît comme une dette que lui doit l'entité londonienne et qui alimente le dernier chapitre du feuilleton de la vente du club.

Une négociation rapide et réussie pour le milliard

Alors que l'Américain Todd Boehly et son consortium ont mis la main sur Chelsea ces dernières semaines, l'affaire de la dette complique les choses. Roman Abramovitch se fait de plus en plus pressant pour son argent et, en Angleterre, on craint que Chelsea n'en paye les pots cassés. Lundi soir, le constat était alarmiste : la vente et même l'avenir du club étaient en jeu. Le gouvernement britannique ne veut pas qu'Abramovitch ne touche de l'argent sur le processus et il est donc bien embêté. Mais, pour le club londonien, il a du se résoudre à des négociations et des concessions.

The £1.6 billion debt is owed by Chelsea’s parent company, Fordstam, to the Jersey-registered Camberley International Investments. But a senior source close to Abramovich insisted on Tuesday evening that lawyers have arrived at a solution which should satisfy Treasury officials — Times Sport (@TimesSport) May 17, 2022

En effet, comme l'indique le journal The Times, la situation se décante progressivement. « La dette de 1,6 milliard de livres sterling est due par la société mère de Chelsea, Fordstam, à Camberley International Investments, enregistrée à Jersey. Mais une source proche d'Abramovich a insisté mardi soir sur le fait que les avocats étaient parvenus à une solution qui devrait satisfaire les responsables du Trésor », a t-il publié mardi soir. On ignore les détails de l'opération mais cela permet à Chelsea d'être vendu définitivement, même au prix d'un chèque en faveur de Roman Abramovitch.