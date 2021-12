Boxing Day : Burnley-Everton reporté à son tour

Le Boxing Day de ce dimanche 26 décembre vient de perdre un match de plus en raison du covid.

Jeudi, la Premier League avait officialisé le report de Liverpool-Leeds et de Wolverhampton-Watford, deux rencontres prévues à l’occasion du Boxing Day. Mais à 48 heures de ce qui est un rendez-vous majeur de la saison en Angleterre, c’est cette fois l’affiche entre Burnley et Everton qui est retiré de ce programme du 26 décembre. De nombreux joueurs des Toffees ont été contrôlés positifs au covid, et les instances du football anglais n’ont eu d’autre choix que de reporter cette rencontre. Six matchs restent encore au menu des amateurs de football, mais l’inquiétude est grande en Angleterre où le variant Omicron se propage de manière énorme.

Our Premier League fixture at Burnley on Boxing Day has been postponed due to the number of COVID cases and injuries in our squad. pic.twitter.com/KOTVIOhuPz