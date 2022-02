Benjamin Mendy, une sale accusation de plus !

Benjamin Mendy est apparu ce mercredi devant le tribunal de Chester, et le champion du monde 2018 a appris une mauvaise nouvelle puisqu'une accusation de plus lui tombe dessus.

Remis en liberté sous contrôle judiciaire au début de mois de janvier, après avoir passé près de 5 mois en prison, Benjamin Mendy s’est présenté ce mercredi devant le tribunal de Chester dans le cadre d’une audience préliminaire à son procès qui devait débuter le 25 juillet prochain. Déjà accusé de viol par quatre femmes et d’une agression sexuelle sur une cinquième, le footballeur de 27 ans a été informé qu’il faisait l’objet d’une nouvelle plainte pour une tentative de viol. Mis sur la touche par Manchester City dès que l'affaire a été dévoilée, Benjamin Mendy ne peut pas encore plaider coupable ou non coupable dans ces différents dossiers, mais cela pourrait être le cas le 11 mars prochain, date de sa prochaine comparution devant le même tribunal. Ce mercredi, il a seulement pris connaissance de cette nouvelle accusation, après avoir décliné son identité, seul instant où il a été appelé à s'exprimer.

