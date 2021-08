Benjamin Mendy, son avocat tente un deal pour éviter le pire

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Accusé de viols et d'agression sexuelle par trois jeunes femmes, dont une est mineure, Benjamin Mendy est désormais en prison en attendant que son avocat fasse appel.

Depuis vendredi après-midi, Benjamin Mendy est enfermé dans une prison pour hommes située à Liverpool, l’audition par un juge du défenseur international de Manchester City ayant abouti à cette incarcération. Le champion du monde 2018 est accusé par trois femmes, dont une est âgée de 17 ans, de différents délits, dont un viol en octobre 2020 et un qui a eu lieu lundi. Les faits se seraient tous passés dans le vaste logement de Benjamin Mendy, et selon le Guardian, le joueur de 27 ans avait déjà été convoqué à deux reprises par la police, et même entendu par la justice, avec une mesure de liberté conditionnelle. Mais l’ancien joueur de l’OM et de Monaco n’a pas respecté une des conditions, à savoir l’interdiction absolue d’organiser des soirées à son domicile. Au point même que 21 personnes ont participé cette semaine à une fête chez le joueur de Manchester City. De quoi forcément agacer le juge qui a donc décidé de mettre Mendy en prison.

Pour tenter d’éviter cette mesure, son avocat anglais, Chris Stables, a tout tenté, notamment en précisant que Benjamin Mendy était prêt à porter un bracelet électronique et même à s’installer chez un proche qui pourrait ainsi être certain que la fête est finie pour le défenseur des Citizens, notamment parce qu’il n’a pas une maison aussi grand que celle de Mendy. Mais tout cela n’a pas été suffisant, même en y ajoutant une caution de plus de 50.000 euros, pour convaincre le juge Mac Garva, lequel a confirmé la mise en détention du footballeur français. Désormais, l’avocat de Mendy peut faire appel, et ce dernier pourrait être libéré en attendant un passage devant un tribunal le 10 septembre prochain. Si cet appel est fait, et n’est pas entendu, alors Benjamin Mendy devra rester jusqu’à cette date en prison. De son côté, Manchester City n’a plus communiqué depuis jeudi et l’annonce de la suspension sine die du défenseur tricolore suite à ces accusations.