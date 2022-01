Ang : Un entraînement et Pogba ferme la porte du placard

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Absent depuis sa blessure à la cuisse avec l’équipe de France en novembre dernier, Paul Pogba participe de nouveau à l’entraînement collectif de Manchester United. Viendra ensuite le moment de reprendre la compétition, le manager Ralf Rangnick ayant écarté l’idée de bannir le milieu de terrain.

Dans une situation comparable à celle d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone, Paul Pogba bénéficie d’un traitement différent à Manchester United. Le milieu de terrain arrive lui aussi à la fin de son contrat, et n’a pas non plus répondu à la dernière offre de ses dirigeants. Mais contrairement au Blaugrana, la Pioche n’est pas menacée par une mise à l’écart. Le manager Ralf Rangnick a en effet prévu d’utiliser Paul Pogba dès son retour de blessure, et ce peu importe sa situation contractuelle.

« Oui, bien sûr. Pour moi, la question n'est pas de savoir si un joueur a un contrat qui expire. La question est de savoir à quel point il veut encore faire partie de ce groupe, a répondu le coach mancunien. Il veut montrer aux fans de Manchester United, au conseil d'administration, au monde entier quel genre de joueur il peut être. Même si c'est seulement pour se montrer pour un nouveau contrat ailleurs, il sera très motivé pour le faire. Pourquoi ne le ferais-je pas jouer ? » D’autant que Paul Pogba n’a pas tardé à impressionner son nouveau manager.

Pogba s’est déjà fait remarquer

« Il a eu son premier jour d'entraînement avec le groupe entier lundi, et dès la première séance d'entraînement, il a montré à quel point il pouvait être un joueur extraordinaire, a encensé l’entraîneur intérimaire. Il ne sera pas disponible pour les deux matchs de cette semaine, mais j'espère qu'après la trêve internationale (pour les Sud-Américains), lorsque nous aurons le match de coupe contre Middlesbrough et le match à l'extérieur à Burnley, il pourra être une option. » D’ici là, l’international tricolore fera sûrement l’objet de nouvelles rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain.