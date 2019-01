Ang : Serge Aurier interpellé par la police..affaire classée !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Absent lors du match perdu par Tottenham dimanche contre Manchester United, Serge Aurier avait une excuse, même si elle n'est pas bonne. En effet, comme le révèle ce mercredi le Sun, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain a été interpellé et placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche. Soupçonné de violences domestiques, Serge Aurier a été interrogé par les enquêteurs, mais ces derniers l'ont relâché quelques heures plus tard sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui, alors que des témoins avaient affirmé que le joueur des Spurs et sa compagne auraient eu une violente dispute et que des coups auraient été portés.

Du côté de Tottenham, on a reconnu avoir été informé d'un problème avec Serge Aurier, mais le club londonien n'a pas été plus bavard sur un sujet qui finalement n'aura aucune répercussion. Et cela même si des proches de la compagne du défenseur ont confié que cette dernière était effondrée suite à cette supposée dispute.