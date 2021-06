Ang : Patrick Vieira tout proche de Crystal Palace

Une semaine après avoir été recalé par Lucien Favre, les entraîneur de Crystal Palace ont trouvé un accord avec Patrick Vieira.

Après le départ à la retraire de Roy Hodgson, les Eagles cherchaient un entraîneur et plusieurs noms circulaient, notamment celui de Lucien Favre, lequel a finalement refusé le poste, mais également celui Frank Lampard, libre depuis son limogeage par Chelsea. Mais ce mardi, plusieurs médias annoncent que les responsables de Crystal Palace ont finalisé un accord avec Patrick Vieira, lequel va signer pour trois ans avec le club londonien. Sans poste depuis son limogeage par Nice en décembre 2020, l’ancien joueur d’Arsenal va donc retrouver la Premier League.

Former Nice boss and Arsenal captain Patrick Vieira has agreed to become the new Crystal Palace manager 🦅