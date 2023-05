Ang : N'Golo Kanté, ça devient dramatique

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

N'Golo Kanté n'était pas dans le groupe de Chelsea pour la réception de Nottingham Forest samedi. Le Français s'est blessé et cela va mettre fin à sa saison selon son entraîneur. Une nouvelle tuile dans une saison déjà bien perturbée pour lui.

L'embellie n'aura duré qu'un mois pour N'Golo Kanté à Chelsea. Le Français a connu une saison difficile au niveau des blessures, ratant huit mois de compétition dont le Mondial à cause de ses ischio-jambiers. Revenu début avril, il aura pu disputer sept matchs dont six comme titulaire. Mais, le retour sur les terrains est déjà terminé pour l'ancien caennais. En effet, samedi après-midi, il n'était pas présent pour le match des Blues contre Nottingham Forest. Frank Lampard a révélé ensuite que le milieu français s'était blessé et que cela était suffisamment sérieux pour qu'on ne le revoit plus de la saison.

Kanté : saison finie, avenir quand même à Chelsea ?

« Nous avons perdu N'Golo à l'entraînement hier, il a senti quelque chose dans son aine, donc cela fait probablement quelques semaines (d'absence) et nous savons à peu près ce que cela signifie. [...] Ça va être une blessure de deux ou trois semaines », a lâché Lampard après le match nul 2-2 des Blues contre Forest. On ne peut qu'aller dans le sens du pessimisme de l'entraîneur de Chelsea puisque cette blessure à l'aine survient alors qu'il reste trois matchs à jouer en Premier League.

This N’Golo Kante nutmeg on repeat 😍🔄 pic.twitter.com/Smc3S2YbuS — Premier League (@premierleague) May 10, 2023

Un nouveau coup dur pour Kanté, lequel aurait pu prétendre à retrouver l'Equipe de France en juin pour les matchs qualificatifs à l'Euro 2024. En fin de contrat le mois prochain à Chelsea, Kanté a t-il définitivement dit adieu aux Blues ? Pas nécessairement. Le Français est proche de prolonger son bail, le reconnaissant à demi-mot quand la chaîne Sky Sports le lui a demandé cette semaine. « Bien sûr. C'est un projet passionnant pour le club. [...] J'espère que ce club se battra à nouveau en haut. Voyons où j'en serai mais j'espère que c'est un changement pour le club, c'est le plus important », a t-il indiqué à propos de sa situation et des changements à venir au club. A Chelsea, on attend notamment la venue de Pochettino comme futur manager. A voir si cela se fera avec un bon Kanté c'est-à-dire un Kanté opérationnel en premier lieu.