Ang : Mourinho et Tottenham, ça chauffe déjà

Dans : Premier League.

Tandis que Tottenham plonge au classement de Premier League, José Mourinho est sur la sellette. La magie du Special One ne fonctionne plus chez les Spurs.

En décidant de nommer José Mourinho à la place de Mauricio Pochettino sur le banc de son club, l’hiver dernier, Daniel Levy, le chairman de Tottenham, pensait pouvoir relancer une formation qui sortait d’une finale perdue en Ligue des champions, et connaissait des soucis de carburation en Premier League. Mais si le très médiatique entraîneur portugais a fait honneur à sa réputation pendant quelques mois, c’est peu dire que son image, déjà endommagée du côté de Manchester United, en a pris un sérieux coup chez les fans. A l’image des rivaux d’Arsenal, les Spurs coulent en championnat, et pointent à la 9e place du classement avec une seule victoire et quatre défaites lors des cinq derniers matchs en Premier League. Et si Tottenham fait encore illusion en Europa League, son parcours en Cup est déjà terminé. Ce mardi, The Athletic affirme même que s’il n’y a pas encore de rupture avec le vestiaire de Tottenham, les méthodes d’entraînement de José Mourinho sont vivement contestées. « L’entraînement est trop défensif, trop centré sur l’opposition, et pas aussi intense qu’avec Pochettino », explique le média anglais, qui cite des sources internes au club.

D’autres médias anglais affirment que du côté du patron des Spurs, on réfléchit déjà à un possible successeur à José Mourinho pour la saison prochaine, même si le limogeage du Special One coûtera 35ME à Daniel Levy. The Telegraph explique que pour remplacer Mourinho, Tottenham pense à Julian Nagelsmann, l’actuel coach du RB Leipzig. Le quotidien anglais précise que le technicien allemand ne serait pas opposé à une telle opération l’été prochain. De quoi mettre encore plus de pression sur les épaules de José Mourinho, lequel a l'habitude de gérer ce genre de situation. Mais plus les années passent et plus la légende Mourinho est égratignée par ses performances.