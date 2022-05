Ang : La Premier League éjecte Cristiano Ronaldo et Mané

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

La Premier League a dévoilé les noms des huit nommés pour le titre du meilleur joueur de la saison. Une liste où Cristiano Ronaldo et Sadio Mané ne figurent pas malgré leurs bonnes performances respectives avec Manchester United et Liverpool.

Qui pour succéder eu défenseur central de Manchester City Ruben Dias ? Ce vendredi, la Premier League a publié les noms des huit nommés pour le trophée du meilleur joueur de la saison. Sans surprise, la liste est dominée par les deux prétendants au titre Manchester City et Liverpool. Les Citizens João Cancelo et Kevin De Bruyne font partie des finalistes. Tout comme les Reds Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah. En revanche, leur coéquipier Sadio Mané ne figure pas parmi les potentiels vainqueurs. Un choix plutôt étonnant tant l’attaquant sénégalais réalise une excellente saison.

BREAKING: The Premier League's picks for Player of the SEASON are in! 🤩🏆 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2022

Ses 15 buts et 4 passes décisives en Premier League en disent long sur la qualité de ses prestations. On peut penser que le championnat anglais a souhaité éviter de récompenser uniquement les joueurs des deux meilleures équipes. Mais l’absence de Sadio Mané risque de faire parler, d’autant que le champion d'Afrique n’en est pas à sa première déception en ce qui concerne les distinctions individuelles. De son côté, Cristiano Ronaldo, lui, a déjà une armoire pleine de trophées personnels. Mais l’attaquant de Manchester United aurait sûrement aimé en ajouter un autre cette saison.

Ronaldo et Mané avaient leur place

Ce ne sera pas celui du meilleur joueur de Premier League cette saison puisque le Portugais n’est même pas cité dans les huit nommés. Là encore, le choix a de quoi surprendre puisque CR7, auteur de 18 buts et 3 passes décisives, a souvent porté les Red Devils. Le Mancunien n’a pourtant pas été préféré à Heung-min Son (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham) et James Ward-Prowse (Southampton), qui seront départagés par les votes des fans, des 20 capitaines de clubs et d’un jury de spécialistes.