Ang : « Je ne suis pas son père », Guardiola lâche l’affaire avec Mendy

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Après sa démonstration à l’aller (9-0), Manchester City aborde sa demi-finale retour de League Cup contre Burton avec sérénité ce mercredi.

Pour Pep Guardiola, c’est donc l’occasion d’effectuer quelques rotations dans son équipe de départ. Et de relancer le Français Benjamin Mendy, de retour après son opération au genou en novembre dernier. Le manager des Citizens s’en est réjoui en conférence de presse, mais sans cacher son agacement en raison du défaut de son latéral gauche toujours accro aux réseaux sociaux.

« Je ne suis pas mécontent de Mendy, je ne suis pas ici pour changer sa mentalité. C’est sa manière d’être, c’est comme ça. Quand nous l’avons acheté, nous le savions, a confié l’Espagnol. Quand nous parlons des séances d’entraînement, il est concentré, il est toujours parfait. Mais il est actif sur les réseaux sociaux. Nous avons essayé de la convaincre mais je ne suis pas son père. »

Mendy reste le chouchou du vestiaire

« Après, je suis satisfait de Benjamin, a nuancé le technicien. Les blessures, ça peut arriver, mais la manière dont il s’entraîne, dont il se comporte dans le vestiaire, vous ne pouvez pas imaginer comment les gens l’aiment et aiment être avec lui, dans l’état d’esprit et tout le reste. » Mendy et les réseaux sociaux, un cas désespéré pour Guardiola.