Ang : Dégoûtés des Gunners, ils créent leur propre Arsenal

Sur le déclin ces dernières années, Arsenal déçoit ses supporters. A tel point que certains d’entre eux ont décidé de créer un nouveau club plus proche de leurs valeurs.

Il faut croire que le manager Unai Emery n’était pas le seul problème. Malgré le départ du coach espagnol, remplacé par son compatriote Mikel Arteta, Arsenal reste en difficulté. Pour le moment, le public de l’Emirates Stadium est évidemment patient avec son nouvel entraîneur, alors que d’autres supporters ont déjà perdu patience. En effet, des fans également mécontents des choix de la direction se sont lancés dans la création d’un nouveau club, le Dial Square FC, en référence au premier nom d’Arsenal à sa création en 1886. Pour Stuart Morgan, le supporter à l’origine de cette initiative, c’est une manière de revenir aux sources. Comme le prouve le choix du rouge bordeaux traditionnel pour la couleur du maillot de cette nouvelle équipe basée à Woolchich dans la banlieue londonienne.

« Le club a beaucoup perdu de son identité, a expliqué l’ancien fan des Gunners à The Athletic. Cette équipe d'Arsenal, le club, les installations et le stade n'ont plus rien à voir avec ce qu'était le club à son apogée. C'est tellement commercial. C'est sans âme, c'est sans vie, ce n'est pas Arsenal. La raison pour laquelle je voulais faire ce projet est de revenir au début, pour essayer de revenir à cet Arsenal d'origine. » A noter que ce nouveau club espère débuter la saison prochaine en neuvième division. C’est dire à quel point ces fans n’en peuvent plus d’Arsenal…