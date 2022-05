Ang : Décès du propriétaire de Manchester City

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Manchester City a appris une triste nouvelle. Ce vendredi, les autorités émiriennes ont annoncé le décès du cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, président des Emirats arabes unis et propriétaire du club mancunien. L’ancien chef d’Etat se faisait discret depuis son AVC en 2014.

Ce vendredi 13 mai, Manchester City se voit confronté à un décès. Les autorités émiriennes ont en effet annoncé la mort du cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, propriétaire des Citizens, à l’âge de 74 ans. Selon l’agence de presse officielle WAM, le gouvernement a décrété « un deuil officiel et les drapeaux mis en berne » pour une durée de 40 jours en l’honneur du défunt président des Emirats arabes unis.

🔴 Le président des Émirats arabes unis, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, est décédé.

Très diminué physiquement depuis plusieurs années, il avait 74 ans. Il était propriétaire de plusieurs clubs de football à travers le monde, dont Manchester City. pic.twitter.com/7csM0aOeAz — Enzo (@e_n_zo_) May 13, 2022

Aucun détail n’est ajouté en ce qui concerne les causes de son décès. Mais depuis l’année 2014, le chef d’Etat avait pris du recul en raison d’un AVC. Pour remplacer le cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, qui avait pris la succession de son père en 2004, son demi-frère Mohammed ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi, avait pris en mains les affaires du pays lié à Manchester City et à d’autres clubs. L’homme politique décédé était aussi le propriétaire de New York City en Major League Soccer, et du promu Troyes en Ligue 1.

L'un des hommes les plus riches au monde

Ces clubs faisaient partie de ses nombreux biens d’après le magazine Forbes, qui le désignait comme le deuxième homme le plus riche du Golfe persique, et comme le 17e homme le plus puissant au monde, avec une fortune estimée à 18 milliards d’euros. Le cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane était notamment propriétaire de biens immobiliers à Londres dont la valeur est estimée à près de 1,5 milliard d’euros. La disparition de cet acteur important devrait inciter Manchester City à lui rendre hommage dans les prochains jours, et peut-être lors du déplacement sur le terrain de West Ham dimanche en Premier League.