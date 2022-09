Ang : C’est terminé, Cristiano Ronaldo est cramé

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Seulement remplaçant dans les plans du manager Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo avait l’opportunité de se montrer face à la Real Sociedad (défaite 0-1) jeudi en Ligue Europa. Mais l’attaquant de Manchester United est resté muet. Pire, le Portugais a montré des signes inquiétants pour la fin de sa carrière.

Cristiano Ronaldo n’est sans doute pas près de réintégrer le onze de Manchester United. Sans doute à cause de ses envies d’ailleurs, l’attaquant de 37 ans a manqué une bonne partie de la préparation physique. Sa longue absence a évidemment agacé le manager Erik ten Hag qui a bâti son équipe type sans le Portugais. C’est donc sur le banc des remplaçants que CR7 débute les rencontres depuis son retour. Et rien ne tend à penser que la situation changera dans les prochaines semaines.

Ronaldo fait son âge...

Au contraire, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Titularisé contre la Real Sociedad jeudi en Ligue Europa, le quintuple Ballon d’Or ne s’est pas montré à son avantage. L’ancien joueur du Real Madrid a même inquiété le consultant Steve Nicol, choqué par les limites physiques du Mancunien. « Je vais être honnête, quand on parle du match, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est Cristiano Ronaldo qui va se présenter seul face au gardien et qui se fait rattraper par deux adversaires », a souligné l’ancien joueur de Liverpool sur ESPN.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« C'est le genre de choses que je n'arrive pas à oublier. Et il y en a eu d'autres. Il a eu d'autres occasions, pas aussi franches que celle-ci, mais il lui manquait quelque chose, a critiqué l’Ecossais. C'est ce qui me vient à l'esprit quand je pense à ce match. Il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les deux équipes, il n'y avait pas tant d'occasions dans le match. Mais c'est la seule chose à laquelle je pense. Le fait que Cristiano Ronaldo soit idéalement placé et que tout le monde s'aperçoive qu'il fait ses 36, 37 ans. » Longtemps complimenté pour sa condition physique par rapport à son âge, le Red Devil est plus que jamais sur le déclin.