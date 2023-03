Sa femme avant le Bayern, Tuchel doit déjà intervenir

Dans : Bundesliga.

A peine nommé entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel se retrouve déjà confronté à un problème avec Leroy Sané. L’ailier bavarois, dont la femme et les enfants ne veulent plus vivre en Allemagne, doit multiplier les aller-retours en Angleterre pour voir sa famille. Une situation qui pourrait devenir ingérable.

Fier de son nouveau poste, Thomas Tuchel n’arrive pas dans les meilleures conditions au Bayern Munich. L’ancien coach du Paris Saint-Germain débarque dans un vestiaire divisé où certains sont ravis du départ de Julian Nagelsmann, tandis que d’autres affichent publiquement leurs regrets. Ce n’est pas l’idéal pour relancer une équipe que la direction juge trop irrégulière.

Et pour ne rien arranger, la situation de Leroy Sané va également poser problème à Thomas Tuchel. On ne peut pas dire que l’ailier de 27 ans réalise sa meilleure saison. Ses statistiques en Bundesliga (7 buts et 4 passes décisives) traduisent sa période compliquée, tout comme sa non-convocation en sélection allemande. L’ex-joueur de Manchester City a tout de même des circonstances atténuantes en dehors des terrains.

Un départ inévitable ?

Selon les informations de Bild, sa femme et leurs deux enfants ne veulent plus vivre à Munich et sont repartis en Angleterre. C’est pourquoi Leroy Sané, avec l’autorisation de ses dirigeants, ne s’est pas entraîné la semaine dernière. L’Allemand a profité de la trêve internationale pour rendre visite à sa famille. Et ce n’est que l’un de ses nombreux aller-retours que nécessite sa situation.

Autant dire que Leroy Sané et le Bayern Munich ne pourront pas continuer indéfiniment dans ces conditions. Le joueur formé à Schalke 04 souffre probablement de cet éloignement et risque d’envisager un départ cet été. Etant donné le contexte, la direction bavaroise pourrait laisser filer son ailier sous contrat jusqu’en 2025, et dont les performances ne donnent plus satisfaction depuis plusieurs mois.