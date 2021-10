Erling Haaland blessé et forfait jusqu'en 2022 ?

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Victime d'une blessure à la cuisse, Erling Haaland pourrait être absent jusqu'au début de l'année 2022. Un énorme coup dur pour Dortmund et la Norvège.

Trois jours après avoir pris une correction face à l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions, le Borussia Dortmund, pourtant privé d’Erling Haaland, a retrouvé des couleurs en Bundesliga en venant à bout de Bielefeld (3-1). Et si l’on en croit des proches du clan Haaland, il se pourrait bien que le BVB09 doive s’habituer à jouer sans sa machine à marquer des buts. Aussi fort et doué soit-il, le cyborg est finalement un être humain, et les soucis musculaires qui ont poussé Haaland à renoncer à trois matchs fin septembre et début octobre, semblent devoir lui pourrir la fin d’année 2021.

Interrogé par la télévision norvégienne sur la nature de blessure d’Erling Haaland et la durée de son absence, Jan Aage Fjörtoft, ancien attaquant de l’équipe de Norvège et proche du clan Haaland, a reconnu que l’année était probablement terminée pour le joueur de Dortmund. « Il est possible que le match de l'Ajax soit son dernier match cette année », a reconnu l’ancien joueur. De mauvaises nouvelles confirmées par le quotidien Bild, qui affirme qu’Erling Haaland souffre d’une déchirure musculaire au niveau de la hanche, et qu’il sera déjà absent au moins six semaines, et que son retour à la compétition ne pourra pas se faire avant début 2022. Le média allemand annonce le forfait pour le choc de Bundesliga face au Bayern Munich le 4 décembre prochain, un coup brutal pour Dortmund, Haaland ayant déjà 13 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.