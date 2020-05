All : Stéphane Pauwels attaque l'Allemagne, il prend un coup de palette

Dans : Bundesliga.

L'Allemagne sera le premier championnat à reprendre le week-end prochain, et Stéphane Pauwels se moque de cela. En réponse, Philippe Doucet l'a détruit.

Est-ce la fin du confinement ou l’absence de football depuis deux mois, mais les consultants et journalistes sont, comme tout le monde, au taquet. Pour preuve ce clash bref et musclé entre l’inénarrable Stéphane Pauwels, qui œuvre désormais en France pour RTL, et Philippe Doucet, journaliste de Canal+, rendu célèbre par sa palette, dite la palette à Doudouce. Evoquant la reprise de la Bundesliga dans une semaine, Stéphane Pauwels, connu notamment pour sa prophétie ratée dans le dossier Kylian Mbappé en 2017, s’est moqué de cette décision prise outre-Rhin. « En Bundesliga pour célébrer un but on demande aux joueurs de le faire avec les coudes et pieds ..pour le marquage à la culotte et le tacle donc interdit aussi ..on joue la zone a 1m50 de son adversaire ? », a ironisé le consultant belge.

Ni une, ni deux, Philippe Doucet a renvoyé Stéphane Pauwels à sa perfidie. « Je serai franco-belge, je la jouerais low-profile ! Ne pas la ramener quand le risque économique de nos décisions est majeur. Évitons au moins de nous ridiculiser en se moquant de ceux qui essaient de faire quelque chose », a riposté le journaliste de Canal+, agacé que l’on puisse se moquer des Allemands alors que globalement, et pas seulement pour le football, ce pays se soit plutôt relativement bien sorti de l’épidémie de coronavirus là où la France et la Belgique ont eux été nettement plus dramatiquement impactés par ce terrible virus.