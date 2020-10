All : L'Allemagne bascule dans un huis clos total

Dans : Bundesliga.

L'Allemagne a décidé de serrer la vis suite à la hausse des cas de coronavirus. Et le football, tout comme l'ensemble des sports, va désormais se jouer devant des tribunes vides.

Tandis que la France s'apprête à entrer dans une nouvelle période de confinement, Emmanuel Macron devant s'exprimer ce mercredi soir à 20h, du côté de l'Allemagne on a déjà pris des mesures concrètes. Sur le plan sportif, il a été décidé qu'à compter de lundi prochain, toutes les rencontres sportives, chez les professionnels se disputeront dans des stades sans public. Pour le sport amateur, la décision est plus brutale, puisqu'il est suspendu jusqu'à la fin du mois de novembre. Longtemps cités comme les bons élèves de l'Europe sur le plan de la lutte contre le Covid, les Allemands n'échappent pas à la deuxième vague de l'épidémie et Angela Merkel a vite voulu réagir.