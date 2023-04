All : Dortmund privé du titre à cause de l'arbitre, il avoue son erreur

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Le Borussia Dortmund s'est contenté d'un nul (1-1) vendredi contre Bochum. Ce résultat fait les affaires du Bayern Munich qui peut reprendre la tête de la Bundesliga en cas de victoire contre le Hertha Berlin dimanche. Mais un scandale arbitral plombe l'ambiance.

On ne sait pas encore comment se terminera la saison en Allemagne, mais il ne fait aucun doute qu’en repartant avec un seul point de Bochum, le BVB a fait une bien mauvaise affaire dans le duel au couteau avec le Bayern Munich. Dimanche, s’ils battent Berlin, qui est 18e et dernier du classement, les Bavarois reprendront les commandes du championnat une semaine après les avoir cédées à Dortmund. Mais du côté des fans de football allemand, on est encore sidéré par une grossière faute oubliée à l’heure de jeu par l’arbitre du match, lorsque Karim Adeyemi a été fauché dans la surface de réparation par Danilo Soares. Sascha Stegemann, qui officiait lors de ce Bochum-Dortmund, n'a pas sifflé la faute et n'a pas eu, non plus, recours à la VAR. Une situation qui a fait exploser de colère le camp du BVB. Et ce n’est pas le communiqué des arbitres allemandes ce samedi qui va calmer les choses.

Dortmund a crié au scandale, ça ne change rien

🇩🇪 #Bundesliga

😱 Accroché 1-1 par Bochum, Dortmund pourrait perdre sa place de leader ce week-end...

👀 Un penalty aurait pu tout changer pour le BVB avec ce tacle sur Adeyemi, mais l'arbitre n'a pas bronché !#action pic.twitter.com/BO4PYwPbPW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 29, 2023

Très honnêtement, la direction des arbitres allemands avoue qu’il y avait évidemment faute et penalty pour le Borussia Dortmund, et Sascha Stegeman a lui aussi plaidé coupable. « Après visionnage, il y a faute sur Karim Adeyemi pour le BVB. Je ne l'avais absolument pas vu de cette façon sur la pelouse. L'assistant vidéo a évidemment vu la vidéo et a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste. Avec le recul, je dois le dire, j'aurais été content si j'avais pu revoir l'action », a reconnu celui qui officiait lors du match Bochum-Dortmund. Faute avoué à moitié pardonnées, mais il ne fait aucun doute que si le Bayern Munich est titré champion d’Allemagne avec un ou deux points d’avance sur le Borussia Dortmund on risque de parler encore de cette faute grossière de l’arbitre.