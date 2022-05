All : Corentin Tolisso et le Bayern Munich c'est fini !

Dans un communiqué, le Bayern Munich a confirmé que Corentin Tolisso, arrivé à la fin de son contrat, était désormais libre. Le milieu de terrain formé à Lyon, avait signé avec le club allemand en 2017 moyennant 41,5 millions d'euros.

« Après cinq années réussies au FC Bayern, Corentin Tolisso quitte cet été le champion d'Allemagne », a confirmé ce lundi le Bayern Munich. « Corentin Tolisso a fait partie de notre équipe pendant cinq ans, et il est entrée dans l'histoire lors de la saison 2020 avec six titres. Nous le remercions pour ce qu’il a fait ici et son engagement et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir », a confié Oliver Kahn, patron de l’équipe bavaroise. En 5 ans à Munich, Corentin Tolisso a joué 118 match pour le Bayern, marquant 21 buts. Il a gagné cinq fois le championnat d'Allemagne, remporté deux fois la Coupe DFB et quatre victoires en Supercoupe d’Allemagne. Il a également gagné la Ligue des champions avec une finale gagnée contre le PSG, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe. Sa carrière allemande a cependant été gâché par de nombreuses blessures.

A new page is turned... A big THANK YOU for these 5 beautiful years which brought me so much on a sporting and personal level ! I wish the best to @fcbayern for the years to come! #MiaSanMia #TeamTHM pic.twitter.com/SkP6fwiY4u