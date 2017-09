ESTAC : Un bon hold-up à Metz, Troyes adore ça

Dans : ESTAC, Ligue 1.

Jean-Louis Garcia (entraîneur de Troyes après la victoire arrachée à Metz : « Ce que je retiens, c’est surtout les trois points. Je n’aurais pas imaginé une seule seconde les prendre ici sans que ce soit compliqué. Ce n’est pas une surprise pour moi. Jusqu’à l’expulsion, on est assez bien dans le match. Ensuite, ça nous a contraints à défendre à dix contre onze. Metz a mis la pression, Samassa a été très bon. Jusqu’au bout, on espérait une opportunité. Je disais à mon staff qu’on en aurait une. On a joué le coup à fond et on a eu la réussite qu’on n’a pas eue ces derniers matches. »