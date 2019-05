ASSE : Sainté sait pourquoi la Ligue des champions s'en va !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Il y a une semaine, après la victoire de l'AS Saint-Etienne à Monaco et le nul de l'Olympique Lyonnais contre Lille, les Verts commençaient à voir la vie en rose, l'ASSE étant revenue à seulement une longueur de leurs rivaux et voisins. Mais ce n'est déjà plus qu'un vieux souvenir, puisque ce lundi, ce sont les supporters de l'OL qui ont la banane et ceux de Sainté qui font grise mine. Même si la situation peut encore changer lors des deux dernières journées de Championnat, du côté de Geoffroy-Guichard on sait où cela a pêché lors de cette saison. Car une statistique résume les raisons qui privent l'ASSE de Ligue des champions.

« Un nul et sept défaites face aux quatre équipes qui composent le top 5 avec elle : Paris, Lille, Lyon, Montpellier. La statistique de l’ASSE effraie. Les Verts n’ont pris qu’un point (0-0 dans l’Hérault, 3e journée) sur vingt-quatre possibles. Ils ont encaissé treize buts et n’en ont inscrit que deux. Avec une victoire et une défaite contre Marseille et un nul à l’aller à Nice, ce total contre le top 7 est porté à cinq points remportés sur trente-trois », constate le quotidien Le Progrès. Un peu comme l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Etienne n'a pas été au niveau face aux équipes de sa catégorie, et cela change tout.