ASSE : Romeyer et Caïazzo, tension extrême à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le départ de Jean-Louis Gasset de son poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne va obliger les deux dirigeants stéphanois à se mettre en quête d'un nouveau coach, même si la piste menant à Ghislain Printant associé à Julian Sablé semble possible. Mais c'est sur fond de rivalité intense entre les deux co-présidents de l'ASSE que se déroule ce feuilleton, lequel commence à sérieusement agacer les supporters stéphanois. Et histoire de mettre un peu d'huile sur le feu, et de pointer l'attitude qu'il juge regrettable de son alter-ego, Roland Romeyer a taclé à distance un Bernard Caïazzo qu'il estime beaucoup trop bavard.

Objet du mécontentement de Romeyer, l'annonce lundi depuis les Etats-Unis, où il participait à une conférence de presse de la LFP, par Caïazzo du départ de Jean-Louis Gasset. « L’ASSE est un club compliqué. Il y a quelques taupes et certains autres qui ne savent pas tenir leur langue », a lancé le président du directoire de l'AS Saint-Etienne lors de l'annonce officielle du départ de Jean-Louis Gasset, confirmant qu'il ne s'attendait pas à la sortie du président de conseil de surveillance. Un corps avec deux têtes, l'ASSE va vite devoir régler cela sous peine de se faire mal à intervalles réguliers.