ASSE : Robert Herbin conseiller très spécial de Claude Puel

Dans : ASSE.

Entraîneur légendaire de l'AS Saint-Etienne, Robert Herbin fait passer quelques messages à Claude Puel au moment où les Verts sont dans le dur en Ligue 1.

Ils sont nombreux actuellement à se presser au chevet de l’AS Saint-Etienne, la défaite de dimanche à Brest ayant laissé les Verts en fâcheuse posture au classement de Ligue 1. Claude Puel le sait, l’ASSE est un club qui compté énormément en France, et toutes les voix doivent être écoutées, surtout quand il s’agit d’un de ses glorieux prédécesseurs, Robert Herbin. Ce mardi, dans sa chronique habituelle pour Le Progrès, le Sphinx, qui a écrit les plus belles pages de l’histoire de l’AS Saint-Etienne, estime qu’il ne faut surtout pas paniquer. Mais l’ancien coach des Verts a quand même quelques conseils à donner à Claude Puel.

Et Robert Herbin de délivrer son analyse de la situation actuelle et ce qu’il ferait s’il était en 2020 sur le banc de l’ASSE à cet instant très compliqué. « Cette saison, c’est compliqué. Il faut les secouer dans le bon sens du terme. Le travail à l’entraînement est essentiel et permet à certains joueurs de réagir pour que le groupe ramène des résultats un peu meilleurs et intéressants. Cette équipe a besoin d’être stimulée. Il ne faut surtout pas les cajoler (sourires). Il faut parler avec une certaine détermination, ça finit par s’imprégner dans les têtes. Il faut insister sur le collectif. Il y a des joueurs talentueux et d’autres moins. Cet amalgame ne fonctionne pas toujours et c’est embêtant. Il y a Reims puis le derby. Les Lyonnais ne sont pas rayonnants non plus. Il faut mettre du rythme à chaque match, démarrer avec l’envie de se faire plaisir et de gagner. Ça permet de se libérer. Peu importe si la fatigue arrive par la suite. Tout est dans le mental », explique le Sphinx, qui ne souhaite pas voir l’AS Saint-Etienne se faire trop peur pour son maintien en Ligue 1.