ASSE : Nouveau coup dur pour les Verts, fin de saison pour Youssouf

Joueur très intéressant de la première partie de saison de l’AS Saint-Etienne, Zaydou Youssouf ne portera plus le maillot vert avant six mois. C’est ce qu’a fait savoir l’AS Saint-Etienne à propos de son milieu de terrain blessé lors du match face à Strasbourg à la fin du mois de décembre dernier. Il avait pourtant tenté de reprendre lors du dernier face à Metz, sans donner satisfaction.

Il faut dire que le diagnostic laisse perplexe sur la tentative de faire reprendre la compétition à Youssouf. Le joueur de 20 ans souffre d’une lésion partielle du ligament latéral interne du genou, et va se faire opérer annonce Le Progrès. L’ancien bordelais rejoint à l’infirmerie Khazri et Hamouma, tous deux absents pour un mois, ainsi que Kevin Monnet-Paquet, out lui jusqu’à la fin de saison.