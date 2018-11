ASSE : M'Vila promet de faire payer Nantes

Dans : ASSE, Ligue 1, FC Nantes.

Avant le choc de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes, Yann M'Vila a tenu à tirer la sonnette d’alarme.

Les Verts viennent de vivre la pire semaine de leur première partie de saison. En enchaînant deux défaites de suite, dans le derby contre l'OL en L1 le week-end dernier (0-1) et face à Nîmes en Coupe de la Ligue mardi (1-1, 2-4 tab), l'ASSE connaît actuellement sa pire série depuis mai dernier. Une mauvaise passe qui doit prendre fin vendredi en ouverture de la 15e journée de championnat contre Nantes au Stade Geoffroy-Guichard. C'est en tout cas la volonté affichée par Yann M'Vila.

« Je suis en colère contre notre performance à Nîmes. Les matchs en coupe sont toujours particuliers, mais la première mi-temps a été catastrophique. La pire depuis que je suis à Saint-Etienne. C'est à nous de travailler, de se remettre en question, d'être exigeants avec nous-mêmes. On veut faire mieux et ne pas louper notre saison. On s'est parlé à la suite de l'élimination. Au bout d'un moment, il faut être des hommes et se dire nos vérités. Et quand on n'est pas bien, accepter les critiques. Nantes ? Il va falloir rebondir et faire une très bonne série en championnat. On a envie de rebondir chez nous, où on est invaincus depuis le début de la saison. On a besoin d'être un peu plus réguliers et également plus déterminés tout au long d'un match. Saint-Etienne - Nantes sera un combat. On devra montrer que nous sommes les patrons. Je suis sorti frustré du derby et mécontent du match à Nîmes. On doit tous faire mieux », a balancé, en conférence de presse, le milieu stéphanois, qui ne jure donc que par la victoire face au FCN, tout cela dans l'objectif d'intégrer provisoirement le Top 5. Sauf que Vahid Halilhodžić ne l'entend pas du tout de cette oreille...