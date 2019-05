ASSE : Liverpool-Barcelone, ça inspire Saint-Etienne !

Dans : ASSE, Ligue 1, MHSC.

Ce vendredi soir, l’AS Saint-Etienne jouera une grande partie de son avenir face au Montpellier Hérault dans le Chaudron.

Deux jours avant l’Olympico entre Marseille et Lyon, le club stéphanois dispose d’une occasion en or pour remettre une grosse pression sur son rival lyonnais dans la course au podium. Mais avant de penser à une potentielle participation à la prochaine Ligue des Champions, Sainté devra d’abord valider sa quatrième place, synonyme d’Europa League. Pour cela, les Verts devront juste faire un bon résultat contre le MHSC, leur poursuivant au classement étant relégué à sept unités à trois journées de la fin du championnat. Lors de cette rencontre au sommet, Jean-Louis Gasset sait qu’il pourra compter sur un public en fusion.

« C’est la finale pour l’Europa League contre le MHSC. Quand on a vu Liverpool, oui ça ressemble au Chaudron. C’est ce style d’ambiance qu’il faut dans la vie. Liverpool - Tottenham en finale de Champion’s League ? Tout est possible. On a le droit de rêver. Le danger ? Le relâchement, se dire que c’est fait parce qu’on reçoit deux fois, parce qu’on va jouer à Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Non, il n’y a rien de fait. Il faut amener le public avec nous. Ce n’est pas le public qui va nous amener. Il faut que l’on donne le tempo pour amener les gens avec nous », a balancé, en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, qui espère que la magie d’Anfield sera présente à Saint-Etienne. Pour continuer à rêver, et dans l’objectif d’enchaîner un huitième match de suite sans la moindre défaite en L1, Sainté compte sur son douzième homme.