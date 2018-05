ASSE : L'ASSE veut rapidement s'offrir ce joueur de l'OM !

Dans : ASSE, OM, Ligue 1.

On ne sais pas encore quand l'AS Saint-Etienne passera sous la bannière américaine, mais les actuels dirigeants des Verts semblent avoir déjà l'intention de ne pas attendre que cela bouge sur le plan capitalistique pour passer à l'action dès le début du mercato. Lors du marché des transferts, le temps c'est de l'argent, les prix ayant tendance à augmenter au fur et à mesure que l'on se rapproche de la deadline.

C'est pour cela que, selon L'Equipe, un dossier est tout en haut de la pile sur le bureau de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, celui de Rémy Cabella, actuellement prêté par l'Olympique de Marseille et qui doit donc retourner à l'OM cet été. « Si les prêts secs de Hernani et Ntep ne seront pas renouvelés, le club aimerait garder Cabella. Opéré avec succès d’une fracture au pied gauche à Marseille mardi, le meneur de l’OM, où il lui reste deux ans de contrat, portera une botte pendant un mois. D’ici à ce qu’il puisse renouer avec la compétition mi-août, son cas devra être réglé », précise, ce samedi, le quotidien sportif. Cependant, même s'il sera peut-être encore un joueur de l'AS Saint-Etienne la saison prochaine, Rémy Cabella fera tout de même un tour d'honneur après le match contre Lille avec les nombreux joueurs susceptibles de quitter l'ASSE durant ce mercato d'été qui sera forcément très spécial chez les Verts.