ASSE : L'ASSE tente un coup de poker pour ce joueur à 8ME !

s'il y a un joueur qui fait voir rouge à une majorité de supporters de l'AS Saint-Etienne, c'est bien Loïs Diony. Recruté l'été dernier à Dijon pour 8ME, l'attaquant a été prêté au bout de six mois à Bristol, où on n'a pas souhaité prolonger une aventure qui là aussi n'a duré que quelques mois. Résultat, Loïs Diony, qui a encore trois ans de contrat avec l'ASSE, est revenu dans le Forez et il a déjà repris le chemin de l'entraînement. Mais si certains se demandent ce que les dirigeants stéphanois vont faire de l'attaquant de 25 ans, qui n'a marqué aucun but avec l'AS Saint-Etienne en 17 matches officiels, Jean-Louis Gasset veut lui tenter de ne pas en rester sur cet échec.

C'est ce que Le Progrès annonce ce lundi. « Trois options sont envisageables même si la première d’entre elles, une vente, paraît aujourd’hui incongrue si l’on considère son prix d’achat. Sa cote a beaucoup baissé en l’espace d’une saison. Il faudrait le brader. Gasset veut essayer de le relancer durant cette préparation après avoir eu une discussion claire sur ses attentes avec l’intéressé. Soit il parvient à trouver sa place au sein de l’attaque stéphanoise et le chemin du but. Soit un nouveau prêt s’imposera mais on n’en est pas là », indique le quotidien régional, qui affirme que selon quelques supporters de l'ASSE, Loïs Diony aurait besoin de s'affiner un peu après les vacances.